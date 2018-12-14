Россия пытается хитростью присоединить Беларусь к России, считает Александр Лукашенко.

Россия пытается разрушить Беларусь и инкорпорировать ее территории в состав Российской Федерации.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Интерфакс-Украина.

За присоединение страны в Москве обещают Минску компенсацию за таможенный маневр.

– Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России, – заявил Лукашенко.

По его словам, силовое присоединение Беларуси не поймут ни белорусы, ни международное сообщество.

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Как известно, из-за таможенного маневра России стоимость российской нефти для Минска сильно возрастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Беларуси.

К слову, Лукашенко и ранее высказывал мнение о возможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.