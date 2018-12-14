Россия пытается хитростью присоединить Беларусь к России, считает Александр Лукашенко.
Россия пытается разрушить Беларусь и инкорпорировать ее территории в состав Российской Федерации.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Интерфакс-Украина.
За присоединение страны в Москве обещают Минску компенсацию за таможенный маневр.
– Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России, – заявил Лукашенко.
По его словам, силовое присоединение Беларуси не поймут ни белорусы, ни международное сообщество.
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Как известно, из-за таможенного маневра России стоимость российской нефти для Минска сильно возрастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Беларуси.
К слову, Лукашенко и ранее высказывал мнение о возможности присоединения Беларуси к Российской Федерации.