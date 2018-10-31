Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для восстановления мира на Донбассе необходимо разместить на востоке Украины совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.

Об этом Лукашенко заявил на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает БЕЛТА.

– Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы и прочего, на что мы способны сегодня договориться в Европе, – сказал белорусский лидер.

По его мнению, необходимо также вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению миротворцев на Донбассе.

– Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение. Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось, – отметил Лукашенко.

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Также он считает, что следует активизировать работу в нормандском формате, чтобы обеспечить механизм контроля за выполнением Минских соглашений.

При этом Лукашенко предложил помощь Беларуси в решении конфликта:

– Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины.

– Чтобы воплотить эти предложения на практике, надо их обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. И давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол Соединенные Штаты Америки, вряд ли мы достигнем цели, – резюмировал президент Беларуси.

Напомним, о чем договорились Порошенко и Лукашенко.