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Возобновление переговоров по Brexit не будет – ЕС

Евросоюз назвал невозможным возобновление переговоров с Великобританией по Brexit.

Именно такое решение опубликовано в итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе, передает dw.com.

Это заявление еще раз подтвердило решение ЕС за 29 декабря.

Европейский Союз призвал активизировать подготовку к Brexit и быть готовым к любым сценариям.

При этом в Брюсселе уверили, что диалог с Великобританией относительно границ с Ирландией будет продолжен.

Читайте: Соглашение о Brexit: Испания и Великобритания достигли договоренностей

К слову, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решительно заключила, что “ второго референдума по Brexit не будет”

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