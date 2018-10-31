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Второй референдум по Brexit – резкий ответ Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решительно заключила, что “второго референдума по Brexit не будет”.

Об этом она заявила во время переговоров с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Осло, передает The Independent.

– Второго референдума по Brexit не будет, – резко ответила Мэй.

Читайте: ЕС отложил экстренный саммит по Brexit

Напомним, что 20 октября десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, выступая за повторное голосование по Brexit. В свою очередь Тереза Мэй заявила, что в вопросе Brexit осталось решить только проблему с границей Ирландии.

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