Санкции против России продлены на полгода. Как далось это решение Европейскому союзу и почему санкции следует продолжать, рассказывают Факты ICTV.

Продолжить экономические санкции ЕС против России решили лидеры Евросоюза 13 декабря.

С 13 по 14 декабря в Брюсселе проходил последний в этом году саммит Совета Европы. В эти дни было запланировано рассмотрение вопроса о продлении санкции против России на полгода, срок действия которых истекает в январе 2019 года. Ключевым аргументом для такого шага стал факт агрессии России в Керченском проливе.

Факты ICTV пообщались с политологом Виктором Тараном, который объяснил, как сложно далось это голосование и чем грозит ослабление санкций против России.

Продолжение санкции – это победа

В последнее время в Европейском союзе продолжались споры и некоторые страны выступали за снятие или, как минимум, ослабление санкции против России. Однако, после российской атаки в Керченском проливе ЕС должен отреагировать.

– Был большой риск, что санкции ослабят. Начиная с 2015 года, в Европе Россия открыла новый фронт гибридной войны с ЕС. Эта санкционная война пока самая страшная для России, так как несет наибольшие экономические потери. Россия за эти годы потеряла 6% ВВП или более 60 млрд долларов. И поскольку эта цифра каждый день растет, они системно работают над их отменой.

Специфика голосования в Европейских бюрократических институтах предусматривает консенсусное принятие решений. То есть, если хоть одна страна проголосует против, решение не будет принято. И Россия намеревалась воспользоваться этим положением.

– В течение прошлого года они нашли трех союзников, которые потенциально могли сказать Нет санкциям. В первую очередь это Италия. В программе действующей партии, которая пришла к власти, четко написано, что они обязались отменить санкции против России. Второй союзник – Венгрия. Постоянные визиты Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, – Ред.) в Москву. И третий – это Австрия. Мы помним визит Путина на австрийское свадьбы (свадьба главы МИД Австрии, – Ред.), – объясняет Виктор Таран.

Последнее слово за Италией

Три союзники давали России возможность сорвать голосование о продлении санкции и в конечном счете добиться их отмены.

Однако, как это часто бывает с Россией, “в последний момент что-то пошло не так”.

– После ареста шпиона РФ в Генеральном штабе Австрии первой отпала Австрия. Затем США и Германия объяснили Венгрии, если Россию не сдержать и Украина потерпит поражение в этой войне, то фронт войны перенесется из границ Донбасса на границы с Венгрией. Это их напугало. Осталась только Италия.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте неоднократно призывал ослабить санкции против России.

Он до последнего момента был настроен голосовать против их продолжения. В частности, еще в октябре он утверждал, что Россия – “важный международный игрок, с которым следует вести диалог”.

По словам Виктора Тарана, ситуация с захватом украинских кораблей в Азовском море помогла убедить Италию принять правильное решение.

Ослаблять санкции нельзя

Эксперт уверяет, что Россия не ведет полноценную войну из-за того, что их экономика ослаблена. Именно поэтому, секторальные санкции, которые блокируют России доступ к европейским рынкам, важны.

– Как только санкции ослабят и экономика России начнет расти, каждый заработанный ими доллар будет трансформироваться в усиление гибридной войны против Украины. Мы должны понимать, каждый заработанный Россией доллар – это еще одна пуля, которая будет убивать наших солдат на Востоке. Каждый доллар – еще одно фейковое сообщение, которое убивает душу и надежду украинского народа.

Поэтому, по словам Тарана, усиление и удержание санкций против России – ключевая задача для сохранения украинской независимости.

– И именно поэтому накануне старта избирательной кампании должны требовать от всех кандидатов в президенты обещание, что в случае победы они приложат все усилия, чтобы санкции против России не только оставались в полном объеме, но и были усилены.

Фото: dreamstime, Віктор Таран

Лилия Ященко