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Факти / Світ / Росія / ЄС продовжує санкції проти РФ/

ЕС продлевает санкции против РФ

Лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции ЕС в отношении РФ, поскольку не увидели прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

– ЕС единогласно продлевает экономические санкции в отношении России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских договоренностей, – написал он.

Так, санкции продлевают на полгода. Текущие санкции должны были закончится 31 января.

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выступила за продление санкций против РФ.

Фото: Paulgrecaud/Dreamstime

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