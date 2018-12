Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Так, санкции продлевают на полгода. Текущие санкции должны были закончится 31 января.

Читайте: Кабмин инициирует новые санкции против России

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.

— Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.