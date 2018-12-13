Лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции ЕС в отношении РФ, поскольку не увидели прогресса в выполнении Минских договоренностей.

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

– ЕС единогласно продлевает экономические санкции в отношении России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских договоренностей, – написал он.

Так, санкции продлевают на полгода. Текущие санкции должны были закончится 31 января.

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Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выступила за продление санкций против РФ.

Фото: Paulgrecaud/Dreamstime