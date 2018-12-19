Через два года в странах Евросоюза планируют полностью запретить одноразовые пластиковые изделия. Первые шаги уже сделаны.

В частности, сегодня представители Европарламента и государств-членов ЕС договорились о запрете одноразового пластика, но окончательного решения еще нет, сообщает DW.

Кроме того, еще 24 октября Европарламент одобрил предложение о запрете некоторых одноразовых пластиковых изделий, которым можно найти замену. Планируется, что они будут запрещены до 2021 года.

Предусмотрено также, что страны ЕС должны до 2025 года перерабатывать 90% пластиковых бутылок.

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Напомним, ученые определили, что бутылки, изготовленные из пластика, вызывают рак.

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