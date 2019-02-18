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В Саудовской Аравии выпал снег: бедуины оседлали санки

На севере Саудовской Аравии, в горном районе Джебель-эль-Лауза, выпал снег.

Сніг у Саудівській Аравії

Такой погодной аномалии радуются и дети, и взрослые.

На фото в соцсетях бедуины развлекаются, скускаясь с заснеженных склонов на лыжах и санках.

Однако снег в провинции Табук не такая уж и диковинка, потому что выпадает уже второй год подряд.

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В Саудовской Аравии выпал снег: бедуины оседлали санки / 2 фотографии

Кстати, в сентябре 2018 года снег выпал в Африке. В Капскую провинцию (ЮАР) пришел холодный фронт, а вместе с ним и сильный снегопад.

Фото: snap_tabuk

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