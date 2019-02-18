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У Саудівській Аравії випав сніг: бедуїни осідлали санчата

На півночі Саудівської Аравії, у гірському районі Джебель-ель-Лауз, випав сніг.

Сніг у Саудівській Аравії

Такій погодній аномалії радіють і діти, і дорослі.

На фото у соцмережах бедуїни розважаються, спускаючись із засніжених схилів на лижах та санчатах.

Проте сніг у провінції Табук не така вже й дивовижа, бо випадає вже другий рік поспіль.

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У Саудівській Аравії випав сніг: бедуїни осідлали санчата / 2 фотографии

До речі, у вересні 2018 року сніг випав у Африці. У Капську провінцію (ПАР) прийшов холодний фронт, а разом з ним і сильний снігопад.

Фото: snap_tabuk

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