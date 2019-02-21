Disney, Nestle и Epic отказались от рекламы на YouTube из-за роста популярности детской порнографии на платформе.

Свою рекламу отозвали Disney, разработчик Fortnite Epic Games, Nestle и немецкий производитель еды Dr. August Oetker, сообщает Bloomberg.

Скандал разгорелся после разоблачающего видео блогера Мэтта Уотсона. Он заметил, что алгоритмы YouTube позволяют педофилам общаться друг с другом, обмениваться контактной информацией и ссылками на детскую порнографию.

Уотсон продемонстрировал под роликом комментарии пользователей с таймкодами, где дети принимают позы, которые можно интерпретировать как непристойные.

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В YouTube заявили, что уже работают над решением проблемы. Также в компании отметили, что планируют возместить деньги рекламодателям.

Ранее Факты ICTV писали, что 29-летний британец Натан Уоттс купил секс-куклу и угодил под суд из-за ввоза продукции для педофилов.

Фото: Dreamstime.com