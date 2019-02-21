Disney, Nestle і Epic відмовилися від реклами на YouTube через зростання популярності дитячої порнографії на платформі.

Свою рекламу відкликали Disney, розробник Fortnite Epic Games, Nestle і німецький виробник їжі Dr. August Oetker, повідомляє Bloomberg.

Скандал розгорівся після викривального відео блогера Метта Вотсона. Він зауважив, що алгоритми YouTube дозволяють педофілам спілкуватися один з одним, обмінюватися контактною інформацією та посиланнями на дитячу порнографію.

Вотсон продемонстрував під роликом коментарі користувачів з таймкодом, де діти приймають пози, які можна інтерпретувати як непристойні.

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В YouTube заявили, що вже працюють над вирішенням проблеми. Також в компанії зазначили, що планують відшкодувати гроші рекламодавцям.

Раніше Факти ICTV писали, що 29-річний британець Натан Уоттс купив секс-ляльку і потрапив під суд через ввезення продукції для педофілів.

Фото: Dreamstime.com