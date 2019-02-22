Александр Лукашенко выступил против разрушения ДРСМД, потому что это угрожает его стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко “боится” размещения ракет США в Европе.

При этом белорусский лидер считает еще более опасной для его страны ситуацию, если вооружение будет размещено в Украине, пишет Белта.

По его словам, Москве и Минску придется думать о совместном ответе, если это произойдет.

Лукашенко сообщил, что он уже обсуждал срыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Беларуси выразил полную неподдержку “разборкам больших государств”.

Читайте: Лукашенко помирился с Путиным и дал совет белорусам и россиянам

– Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против (разрушения ДРСМД – Ред.).

Напомним, Москва вслед за Вашингтоном 2 февраля пристановила участие в ракетном договоре.

Фото: palinchak