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Разом із Москвою: Лукашенко погрожує відповісти на ракети США в Україні

Олександр Лукашенко виступив проти руйнування ДРСМД, бо це загрожує його країні.

Разом із Москвою: Лукашенко погрожує відповісти на ракети США в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко “боїться” розміщення ракет США в Європі.

При цьому білоруський лідер вважає ще більш небезпечною для його країни ситуацію, якщо озброєння буде розміщене в Україні, пише Белта.

За його словами, Москві та Мінську доведеться думати про спільну відповідь, якщо це станеться.

Лукашенко повідомив, що він вже обговорював зрив Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) з президентом РФ Володимиром Путіним.

Президент Білорусі висловив повну непідтримку “розбіркам великих держав”.

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– Тому моя відповідь однозначна: я категорично проти (руйнування ДРСМД – Ред.).

Нагадаємо, Москва слідом за Вашингтоном 2 лютого призупинила участь у ракетному договорі.

Фото: palinchak

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