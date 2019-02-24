На следующей неделе в парламент Великобритании планируют внести предложение касательно проведения второго референдума по Brexit.

Лидер Либерал-демократической партии Великобритании Винс Кейбл планирует на следующей неделе внести в парламент предложение о проведении еще одного референдума по Brexit, передает Independent.

Он надеется, что партии удастся заручиться поддержкой парламента, что в итоге приведет к принятию предложения и проведению второго референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

Кейбл заявил, что хочет остановить Brexit ради блага жителей страны.

Читайте: Протестовала против Brexit: сестра экс-главы МИД Великобритании разделась в прямом эфире

На данный момент неизвестно, собираются ли другие партии поддержать предложение либерал-демократов.

К слову, в Великобритании отказались откладывать Brexit в случае провала переговоров с Брюсселем.