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В Великобритании предложат провести повторный референдум по Brexit – СМИ

На следующей неделе в парламент Великобритании планируют внести предложение касательно проведения второго референдума по Brexit.

Brexit

Лидер Либерал-демократической партии Великобритании Винс Кейбл планирует на следующей неделе внести в парламент предложение о проведении еще одного референдума по Brexit, передает Independent.

Он надеется, что партии удастся заручиться поддержкой парламента, что в итоге приведет к принятию предложения и проведению второго референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

Кейбл заявил, что хочет остановить Brexit ради блага жителей страны.

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На данный момент неизвестно, собираются ли другие партии поддержать предложение либерал-демократов.

К слову, в Великобритании отказались откладывать Brexit в случае провала переговоров с Брюсселем.

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