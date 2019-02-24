Наступного тижня в парламент Великої Британії планують внести пропозицію щодо проведення другого референдуму щодо Brexit.

Лідер Ліберал-демократичної партії Великої Британії Вінс Кейбл планує наступного тижня внести до парламенту пропозицію про проведення іще одного референдуму щодо Brexit, передає Independent.

Він сподівається, що партії вдасться заручитися підтримкою парламенту, що в підсумку призведе до прийняття пропозиції і проведення другого референдуму про вихід Великої Британії зі складу ЄС.

Кейбл заявив, що хоче зупинити Brexit заради блага жителів країни.

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Наразі невідомо, чи збираються інші партії підтримати пропозицію ліберал-демократів.

До слова, у Великій Британії відмовилися відкладати Brexit у випадку провалу переговорів з Брюсселем.