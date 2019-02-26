США ввели новые санкции против четырех губернаторов Венесуэлы, которые препятствуют доставке гуманитарной помощи в страну.

В санкционный список США попали еще четверо чиновников Венесуэлы, действия которых направлены на то, чтобы не допустить доставку в страну гуманитарной помощи, сообщает Министерство финансов США.

Под американские санкции попали губернаторы Рамон Алонсо Каррисалес, Хорхе Луис Гарсия, Рафаэль Алехандро Лакава и Омар Хосе Прието.

Теперь эти чиновники не смогут заключать сделки с гражданами США, а их американские активы будут заморожены.

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В Минфине США добавили, что эти губернаторы также поддерживают президента Николаса Мадуро.

Напомним, на границе с Венесуэлой сожгли грузовики, которыми пытались доставить гуманитарную помощь в страну.