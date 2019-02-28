Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын досрочно завершили переговоры во Вьетнаме.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершилась раньше, чем предполагалось, сообщает Associated Press.

По итогам встречи, лидеры стран не смогли достигнуть соглашения для подписания договора.

По словам Трампа, Ким Чен Ын настаивал на полном снятии американских санкций, однако США не готовы на это пойти.

– В основном они хотели, чтобы санкции были полностью сняты, а мы не хотели этого делать, – заявил президент США.

Читайте: Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы

Трамп признался, что хотел бы отменить санкции, поскольку верит в потенциал КНДР, но считает, что лучше идти на такой шаг правильно, а не быстро.

Ким Чен Ын пообещал, что Северная Корея больше не будет проводить испытания ядерного оружия, однако стороны решили не подписывать соглашение по итогам саммита.

Глава США добавил, что переговоры проходили в дружественной атмосфере.

К слову, во время расследования была найдена секретная база КНДР с баллистическими ракетами.