PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Санкции не снимут. Встреча Трампа и Ким Чен Ына закончилась досрочно

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын досрочно завершили переговоры во Вьетнаме.

трамп ким чен ын

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершилась раньше, чем предполагалось, сообщает Associated Press.

По итогам встречи, лидеры стран не смогли достигнуть соглашения для подписания договора.

По словам Трампа, Ким Чен Ын настаивал на полном снятии американских санкций, однако США не готовы на это пойти.

– В основном они хотели, чтобы санкции были полностью сняты, а мы не хотели этого делать, – заявил президент США.

Читайте: Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы

Трамп признался, что хотел бы отменить санкции, поскольку верит в потенциал КНДР, но считает, что лучше идти на такой шаг правильно, а не быстро.

Ким Чен Ын пообещал, что Северная Корея больше не будет проводить испытания ядерного оружия, однако стороны решили не подписывать соглашение по итогам саммита.

Глава США добавил, что переговоры проходили в дружественной атмосфере.

К слову, во время расследования была найдена секретная база КНДР с баллистическими ракетами.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Насколько вероятен импичмент Трампа
Встреча Трампа и Ким Чен Ына: чего ждать от саммита во Вьетнаме
Почему Ким Чен Ын будет добираться на встречу с Трампом пару дней
Создание космических сил США: Трамп подписал директиву
Чрезвычайное положение в США: с Трампом судятся 16 штатов
Почему Трамп объявил чрезвычайное положение и работал ли он на Кремль
Введение чрезвычайного положения в США: Конгресс проверит законность решения
Для финансирования стены введут чрезвычайное положение – Трамп
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка