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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан, которая была выведена в КНДР и почти неизвестна за пределами страны.

Об этом пишет Reuters.

Подарок сделан в честь проведения межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне.

Собаки после прохождения необходимых процедур были переданы Южной Корее и переправлены через демилитаризованную зону.

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Как отмечает агентство, Мун любит животных и об этой его слабости давно известно. Ким стал не первым лидером КНДР, который подарил собак президенту соседней страны. В 2000 году предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир отправил в Сеул двух собак такой же породы.

Порода пхунсан была выведена из северокорейских волков, она получила название от имени одного из округов в КНДР.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что они с главой КНДР Ким Чен Ыном “полюбили друг друга”.

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