Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан, которая была выведена в КНДР и почти неизвестна за пределами страны.

Об этом пишет Reuters.

Подарок сделан в честь проведения межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне.

Собаки после прохождения необходимых процедур были переданы Южной Корее и переправлены через демилитаризованную зону.

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Как отмечает агентство, Мун любит животных и об этой его слабости давно известно. Ким стал не первым лидером КНДР, который подарил собак президенту соседней страны. В 2000 году предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир отправил в Сеул двух собак такой же породы.

Порода пхунсан была выведена из северокорейских волков, она получила название от имени одного из округов в КНДР.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что они с главой КНДР Ким Чен Ыном “полюбили друг друга”.