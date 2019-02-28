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За Донбасс: племянника Киселева посадили в тюрьму в Германии

Следствие установило, что племянник российского пропагандиста Дмитрия Киселева готовился к войне на Донбассе под Санкт-Петербургом.

За Донбасс: племянника Киселева посадили в тюрьму в Германии

Племянник российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергей Киселев проведет два года и три месяца в тюрьме в Германии.

Такое решение принял суд в Мюнхене, обвинив Киселева-младшего в подготовке к участию в боевых действиях на Донбассе, пишет RTVi.

Следствие установило, что Сергей Киселев в августе 2014 отправился под Санкт-Петербург, где прошел подготовку по  стрельбе из автомата и пистолета.

Судья заявил, что это так и не удалось доказать достоверно его участие в боевых действиях, но разная информация говорит в пользу этого.

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Дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди, в котором тот упомянул об участии племянника в качестве боевика в военных действиях под Горловкой.

Напомним, Украина в прошлом году заблокировала активы Дмитрия Киселева.

Фото: RTVi

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