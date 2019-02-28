Слідство встановило, що племінник російського пропагандиста Дмитра Кисельова готувався до війни на Донбасі під Санкт-Петербургом.

Племінник російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергій Кисельов проведе два роки і три місяці у в’язниці в Німеччині.

Таке рішення ухвалив суд у Мюнхені, звинувативши Кисельова-молодшого в підготовці до участі в бойових діях на Донбасі, пише RTVi.

Слідство встановило, що Сергій Кисельов в серпні 2014 поїхав під Санкт-Петербург, де пройшов підготовку зі стрільби з автомата і пістолета.

Суддя заявив, що це так і не вдалося довести достовірно його участь у бойових діях, але різна інформація говорить про це.

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Справу проти Сергія Кисельова завели після інтерв’ю його дядька, в якому той згадав про участь племінника в якості бойовика у військових діях під Горлівкою.

Нагадаємо, Україна в минулому році заблокувала активи Дмитра Кисельова.

Фото: RTVi