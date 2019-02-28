PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

За Донбас: племінника Кисельова посадили до в’язниці в Німеччині

Слідство встановило, що племінник російського пропагандиста Дмитра Кисельова готувався до війни на Донбасі під Санкт-Петербургом.

За Донбас: племінника Кисельова посадили до в’язниці в Німеччині

Племінник російського пропагандиста Дмитра Кисельова Сергій Кисельов проведе два роки і три місяці у в’язниці в Німеччині.

Таке рішення ухвалив суд у Мюнхені, звинувативши Кисельова-молодшого в підготовці до участі в бойових діях на Донбасі, пише RTVi.

Слідство встановило, що Сергій Кисельов в серпні 2014 поїхав під Санкт-Петербург, де пройшов підготовку зі стрільби з автомата і пістолета.

Суддя заявив, що це так і не вдалося довести достовірно його участь у бойових діях, але різна інформація говорить про це.

Читайте: Ви накурилися! Ляшко поспілкувався з пропагандисткою РФ Скабєєвою у ПАРЄ

Справу проти Сергія Кисельова завели після інтерв’ю його дядька, в якому той згадав про участь племінника в якості бойовика у військових діях під Горлівкою.

Нагадаємо, Україна в минулому році заблокувала активи Дмитра Кисельова.

Фото: RTVi

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Мінську базарні тітки з ОРДЛО влаштували істерику через моряків – Геращенко
На Донбасі поранено чотирьох українських військових
Як Київ подолає вето РФ у Радбезі ООН – відповідь Клімкіна
Мир з Росією може бути тільки за однієї умови – Клімкін
Святковий феєрверк: у районі Горлівки злетів у повітря склад боєприпасів “ДНР”
На Донбасі загострення ситуації, загинув військовий – Міноборони
Агресор застосував ПТРК на Донбасі, загинув український військовий
ОБСЄ над Україною зафіксувала ще 4 військові літаки РФ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка