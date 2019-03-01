В КНДР заявили, что во время переговоров лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа не просили полной отмены санкций.

Во время переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа не требовали полной отмены санкций против Северной Кореи, сообщает BBC.

По словам министра иностранных дел КНДР Ри Ен Хо, речь шла о снятии лишь тех санкций, которые препятствуют развитию гражданской экономики.

Среди предложений, которые делала Северная Корея, было и полное снятие с эксплуатации одного из ядерных объектов, которое должно происходить при участии наблюдателей США.

– Это предложение стало крупнейшим мероприятием по денуклеаризации, которое мы могли сделать на данном этапе, – сказал министр иностранных дел КНДР.

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Кроме того, КНДР предложила больше никогда не проводить ядерные испытания.

Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына закончились досрочно.