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В Канаде требуют отставки Трюдо – причина

В Канаде требуют от премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку из-за давления на бывшего генерального прокурора Джоди Уилсон-Рейболд.

Джастін Трюдо

В Канаде требуют отставки премьер-министра Джастина Трюдо из-за информации о том, что он оказывал давление на экс-генпрокурора Джоди Уилсон-Рейболд по делу о коррупции в компании SNC-Lavalin, сообщает BBC Украина.

Экс-генпрокурор заявила, что Трюдо в течение нескольких месяцев убеждал ее, что дело против компании повлечет много негативных последствий для граждан Канады.

Уилсон-Рейболд добавила, что неоднократная получала скрытые угрозы, связанные с вышеупомянутым делом.

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Сам Трюдо заявляет, что действительно разговаривал с экс-генпрокурором по делу против SNC-Lavalin, однако он не пытался оказывать давление на Уилсон-Рейболд, а просто заботился о том, чтобы жители страны не потеряли рабочие места.

К слову, парламент Канады попытается в ближайшие три года привлечь в страну 1 млн иммигрантов.

Фото: David Kawai/Bloomberg via Getty Images

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