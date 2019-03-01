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В Канаді вимагають відставки Трюдо – причина

В Канаді вимагають від прем’єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку через тиск на колишнього генерального прокурора Джоді Вілсон-Рейболд.

Джастін Трюдо

В Канаді вимагають відставки прем’єр-міністра Джастіна Трюдо через інформацію про те, що він чинив тиск на екс-генпрокурора Джоді Вілсон-Рейболд у справі щодо корупції в компанії SNC-Lavalin, повідомляє BBC Україна.

Екс-генпрокурор заявила, що Трюдо протягом кількох місяців переконував її, що справа проти компанії матиме багато негативних наслідків для громадян Канади.

Вілсон-Рейболд додала, що неодноразова отримувала приховані погрози, пов’язані із вищезазначеною справою.

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Сам Трюдо заявляє, що справді розмовляв з екс-генпрокурором щодо справи проти SNC-Lavalin, проте він не намагався чинити тиск на Вілсон-Рейболд, а просто піклувався про те, аби жителі країни не втратили робочі місця.

До слова, парламент Канади спробує в найближчі три роки залучити в країну 1 млн іммігрантів.

Фото: David Kawai/Bloomberg via Getty Images

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