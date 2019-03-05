Игорь Малашенко – человек, который фактически создала в России канал НТВ. В 90-х это был как глоток свободы. На НТВ рассказывали то, что государственные каналы чаще всего замалчивали.

В 96-м он участвует в президентской кампании Ельцина. Отвечает за пиар. Потом скажут: это именно Малашенко фактически сделал стареющего Бориса Николаевича президентом во второй раз.

Кремль заставит собственников продать канал НТВ. Все руководство канала эмигрирует.

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Игорь Малашенко стал очередной фигурой среди тех, кто умер при загадочных обстоятельствах. Михаил Лесин, Борис Березовский, Александр Перепеличний – все они вынуждены были покинуть Россию. Это знаковые фигуры российской политики и бизнеса. И все эти люди много знали о режиме Путина.

В определенный момент своей жизни все они были причастны к приходу ВВП к власти, или способствовали ее укреплению.

Не менее странной станет смерть Бориса Березовского в Великобритании. Опального олигарха, которого когда-то называли серым кардиналом России. Без содействия Березовского Путин не мог бы прийти к власти.

После того, как попадет в немилость к Путину, Березовский убегает в Лондон. В начале двухтысячных получает политическое убежище. 2013 года Березовского найдут в ванной комнате. Он вроде бы повесился.

За год до этого Великобританию всколыхнула смерть еще одного россиянина. Финансиста Александра Перепеличного.

В его желудке найдут следы ядовитого растения.

В прошлом году у него была попытка вернуться в политическую жизнь России. Малашенко стал председателем предвыборного штаба кандидата в Президенты России Ксении Собчак, которая была в оппозиции к Путину.

К слову, Березовский бежал из Лондона перед приездом Путина.