Ігор Малашенко – людина, яка фактично створила в Росії канал НТВ. В 90-х це був як ковток свободи. На НТВ розповідали те, що державні канали частіше за все замовчували.

В 96-му він бере участь в президентській кампанії Єльцина. Відповідає за піар. Потім скажуть: це саме Малашенко фактично зробив старіючого Бориса Миколайовича президентом вдруге.

Кремль змусить власників продати канал НТВ. Все керівництво каналу емігрує.

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Ігор Малашенко став черговою фігурою серед тих, хто помер за загадкових обставин. Михайло Лесін, Борис Березовський, Олександр Перепеличний – всі вони вимушені були покинути Росію. Це знакові фігури російської політики та бізнесу. І всі ці люди багато знали про режим Путіна.

В певний момент свого життя всі вони були причетні чи то до приходу ВВП до влади, чи сприяли її укріпленню.

Не менш дивною стане смерть Бориса Березовського у Великобританії. Опального олігарха, якого колись називали сірим кардиналом Росії. Без сприяння Березовського Путін не міг би прийти до влади.

Після того, як потрапить у немилість до Путіна, Березовський тікає до Лондона. На початку двохтисячних отримує політичний притулок. 2013-го Березовського знайдуть у ванній кімнаті. Він начебто повісився.

За рік до цього Великобританію сколихнула смерть ще одного росіянина. Фінансиста Олександра Перепеличного.

У його шлунку знайдуть сліди отруйної рослини.

Минулого року у нього була спроба повернутися до політичного життя Росії. Малашенко став головою передвиборчого штабу кандидата в Президенти Росії Ксенії Собчак, яка була в опозиції до Путіна.

До слова, Березовський утік з Лондона перед приїздом Путіна.