Для Вьетнама встреча Трампа и Ына – особое событие. Соответственно и подготовка на высоком уровне. В Ханое везде развешали флаги США и Северной Кореи и даже установили новые фонари возле гостиницы Метрополь.

Для Вьетнама встреча Трампа и Ына – особое событие. Соответственно и подготовка на высоком уровне. В Ханое везде развешали флаги США и Северной Кореи и даже установили новые фонари возле гостиницы Метрополь.

К этому отелю приковано наибольшее внимание. Именно здесь проведут переговоры Трамп и Ын. Меры безопасности чрезвычайные – ближайшие улицы перекрыты, спецслужбы всех тщательно проверяют.

Вблизи отеля вьетнамский художник выставил огромную картину, на которой Трамп и Ким жмут друг другу руки и надпись – время для мирового перемирия.



Во Вьетнам Ким ехал на поезде почти трое суток. Дорога пролегала в основном по территории Китая. На вокзале в Ханое Киму устроили теплый прием. Но без курьеза не обошлось. Лидер Северной Кореи вышел из вагона, а вот его переводчик немного замешкался.

К этим переговорам приковано внимание всего мира. Откажется ли Ким от ядерного оружия? Согласится ли Трамп снять санкции с Северной Кореи?

После рукопожатия и совместных фото, лидеры стран делают короткие заявления. Трамп расхваливает Кима. Ким в свою очередь сдержанно благодарит.

Лидеры стран прячутся в конференц-зале. Переговоры продолжаются в закрытом режиме. После снова протокольное видео перед ужином. Трамп и Ын улыбаются.

В первый день переговоров стороны никаких соглашений не подписывают, а видео встречи быстро разбирают за малейшими деталями специалисты по языку тела. Однако эксперты обращают внимание, что Трамп выглядит не очень уверенно.

В Сингапуре Трамп и Ын подписали соглашение, в котором говорилось о денуклеаризации Корейского полуострова. Иными словами, Ким должен постепенно отказаться от ядерного оружия.

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Однако так считают американцы. Ким текст соглашения трактует по-своему. Северная Корея показательно разрушила только небольшую часть старого полигона, где проводились испытания баллистических ракет и на этом все.

Новых договоренностей стороны должны были достичь во время второго дня переговоров. Сначала Трамп и Ын гуляют в саду на территории отеля. А потом садятся за стол переговоров. Появляется анонс, что будет подписано большое соглашение и пройдет совместная пресс-конференция. Однако что-то идет не так. В комнату на обед никто так и не выходит. К приготовленной для лидеров фуагре с яблочным желе и снежной рыбе так никто и не притронулся.

Неожиданно Трамп досрочно прерывает переговоры и его кортеж быстро уезжает. Вслед за ним отель Метрополь покидает и Ким. Стороны решили не подписывать никаких соглашений.

Что случилось? Лидер Северной Кореи отказывается от заявлений, а вот Трамп отдельно на пресс-конференции объясняет, что Ким требует снять все санкции со стороны США.

Сразу после общения с прессой Трамп поехал в аэропорт. И там не обошлось без курьеза. Когда Трамп зашел в самолет возникли проблемы с трапом, и охранникам пришлось толкать вручную, чтобы президент мог быстрее попасть к самолету.

Переговоры Трампа и Кима эксперты называют провальными. Это серьезный удар не только по амбициям американского президента, но и его рейтингах.

К слову, во время расследования была найдена секретная база КНДР с баллистическими ракетами.