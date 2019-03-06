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$600 млн! В ООН озвучили оборот черного рынка человеческих органов

Мировой оборот незаконной торговли человеческими органами оценивается в $600 млн в год.

$600 млн! В ООН озвучили оборот черного рынка человеческих органов

Данные озвучили на первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми в Гватемале, передает Prensa Latina.

Читайте: Торговля людьми на Буковине: молодых женщин вывозили в Италию

Управление ООН по наркотикам выяснило, что незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год.

Ранее Факты ICTV собрали самые безрассудные причины продажи органов.

Фото: Dreamstime.com

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