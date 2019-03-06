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$600 млн! В ООН озвучили оборот чорного ринку людських органів

Світовий оборот незаконної торгівлі людськими органами оцінюється в $600 млн в рік.

$600 млн! В ООН озвучили оборот чорного ринку людських органів

Дані озвучили на першому регіональному конгресі з проблем торгівлі людьми у Гватемалі, передає Prensa Latina.

Читайте: Торгівля людьми на Буковині: молодих жінок вивозили до Італії

Управління ООН з наркотиків з’ясувало, що незаконний обіг людських органів в світі оцінюється в $600 млн на рік.

Раніше Факти ICTV писали, що зібрали найберзрозсудніші причини продажу органів.

Фото: Dreamstime.com

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