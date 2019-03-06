В Рио-де-Жанейро (Бразилия) отгремел ежегодный карнавал. Факты ICTV самые яркие фотографии и видео масштабного шествия.

В Рио-де-Жанейро завершился знаменитый пятидневный карнавал. Традиционного карнавал проходил за 40 дней Пасхи.

Проведение мероприятия было осложнено сильными дождями. Кроме того, власти значительно сократили бюджетное финансирование праздника.

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В танцевальных шествиях приняли участие около 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов.

Главное событие карнавала – конкурс школ самбы, который проходит на самбодроме Маркиз де Сапукаи, вытянутой на 700 метров площадке с трибунами.

Ранее Факты ICTV писали, что британская полиция задержала 395 человек в ходе карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Фото: Getty Images