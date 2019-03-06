У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відгримів щорічний карнавал. Факти ICTV найяскравіші фотографії та відео масштабної ходи.

У Ріо-де-Жанейро завершився знаменитий п’ятиденний карнавал. Традиційного карнавал проходив за 40 днів Великодня.

Проведення заходу було ускладнене сильними дощами. Крім того, влада значно скоротили бюджетне фінансування свята.

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У танцювальній ході взяли участь близько 7 млн ​​осіб, зокрема 1,5 млн туристів.

Головна подія карнавалу – конкурс шкіл самби, який проходить на самбодромі Маркіз де Сапукаї, витягнутому на 700 метрів майданчику з трибунами.

Раніше Факти ICTV писали, що британська поліція затримала 395 осіб у ході карнавалу афро-карибської культури в лондонському районі Ноттінг-Хілл.

Фото: Getty Images