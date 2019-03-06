В Италии к туристам, которые ходят в шлепанцах по известной итальянской береговой линии Чинкве-Терре, будут применяться штрафные санкции.

Туристам запрещено ходить в неподходящей обуви по скалистой местности в Лигурии, так как это подвергает опасности их жизнь. Потом спасателям приходится вытаскивать неосторожных туристов и затрачивать на это немалые деньги.

За нарушение этого правила, туристов ждет штраф в размере до 2500 евро.

Об этом сообщает The Local.

Сообщения о наказании за неподходящую обувь будут развешены в рыбацких деревушках, расположенных на территории Чинкве-Терре. Спасатели обязуются проверять обувь отдыхающих.

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К слову, в городе Фекьер (Франция) мэр ввел запрет на длительный или повторяющийся лай собак.