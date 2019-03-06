В Італії до туристів, які ходять у шльопанцях по відомій береговій лінії Чінкве-Терре, застосовуватимуться штрафні санкції.

Туристам заборонено ходити у невідповідному взутті по скелястій місцевості у Лігурії, адже це наражає їх на небезпеку. Рятувальникам часто доводиться витягати необережних туристів з пастки і витрачати на це чималі гроші.

За порушення цього правила, туристів чекає штраф у розмірі до 2500 євро.

Про це повідомляє The Local.

Повідомлення про покарання за неправильне взуття будуть розвішені у рибальських селах, розташованих на території Чінкве-Терре. Рятувальники зобов’язуються перевіряти взуття відпочиваючих.

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До речі, у місті Фек’єр (Франція) мер ввів заборону на тривалий гавкіт собак.