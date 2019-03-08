В Эстонии военного, который шпионил для российской разведки, лишили всех воинских званий.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лишила всех воинских званий военного, который занимался шпионажем для России, сообщает ERR.news.

В период с 1999 до 2015 года 38-летний Денис Метсавас получил звания от прапорщика до майора.

11 февраля военного и его 65-летнего отца признали виновными в шпионаже.

Денис получил 15,5 лет тюремного заключения, а его отец – 6 лет.

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Осужденные передавали российской разведке секретную информацию и внутриведомственные сведения, за что они получали деньги.

К слову, президент Петр Порошенко помиловал гражданина Ирана Али Джадуея, которого признали виновным в шпионаже.