PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Естонії шпигуна РФ позбавили всіх військових звань

В Естонії військового, який шпигував для російської розвідки позбавили всіх військових звань.

Естонія

Президент Естонії Керсті Кальюлайд позбавила всіх військових звань військового, який займався шпигунством для Росії, повідомляє ERR.news.

У період з 1999 до 2015 року 38-річний Денис Метсавас отримав звання від прапорщика до майора.

11 лютого військового і його 65-річного батька визнали винними у шпигунстві.

Денис отримав 15,5 років тюремного ув’язнення, а його батько – 6 років.

Читайте: У Росії заарештували обвинуваченого у шпигунстві американця

Засуджені передавали російській розвідці секретну інформацію і внутрішньовідомчі відомості, за що вони отримували гроші.

До слова, президент Петро Порошенко помилував громадянина Ірану Алі Джадуея, якого визнали винним у шпигунстві.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гірша за СРСР в часи Холодної війни – польський міністр про Росію
Росія провела військові навчання в окупованому Криму
Росіяни у Празі наживаються на державній власності
Лукашенко висунув Путіну умови союзу з Росією
Російський бізнес в Україні робить країну вразливою – Бен Годжес
Об’єднання Росії і Білорусі – це одна з ідей залишити Путіна при владі
Вибори в Естонії: опозиція випередила проросійську партію
У Греції затримали росіянина за запитом України
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка