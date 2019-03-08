В Естонії військового, який шпигував для російської розвідки позбавили всіх військових звань.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд позбавила всіх військових звань військового, який займався шпигунством для Росії, повідомляє ERR.news.

У період з 1999 до 2015 року 38-річний Денис Метсавас отримав звання від прапорщика до майора.

11 лютого військового і його 65-річного батька визнали винними у шпигунстві.

Денис отримав 15,5 років тюремного ув’язнення, а його батько – 6 років.

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Засуджені передавали російській розвідці секретну інформацію і внутрішньовідомчі відомості, за що вони отримували гроші.

До слова, президент Петро Порошенко помилував громадянина Ірану Алі Джадуея, якого визнали винним у шпигунстві.