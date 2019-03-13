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Brexit без соглашения с ЕС – Лондон обнародовал список возможных мероприятий

Правительство Великобритании рассказало о списке мер, которые будут применены в том случае, если страна выйдет из Евросоюза без соответствующего соглашения.

Brexit без соглашения с ЕС – Лондон обнародовал список возможных мероприятий

Правительство Великобритании представило парламенту список мероприятий, которые применят в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения с последним.

Одна из таких мер предусматривает, что будут сняты пошлины с 82% товаров, импортируемых из ЕС в Великобританию.

Таким образом хотят избежать повышения цен в стране, которого так боятся жители Великобритании.

Кроме того, планируется введение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией, частью которой был контроль над ввозом и вывозом товаров.

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Планируется также освободить от пошлин и товары из других стран, благодаря чему количество беспошлинного импорта возрастет до 87%.

Напомним, парламент Великобритании снова отказался от поддержки соглашения с ЕС по Brexit.

Источник: Deutsche Welle

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