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Мэй согласовала с ЕС изменения в договоре по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй смогла договориться о внесении изменений в договор с ЕС по Brexit.

Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришли к соглашению касательно изменений в договоре с ЕС по Brexit, сообщает SBS News.

Парламентарии получат два новых документа незадолго до повторного голосования за соглашение с ЕС по Brexit.

Один из них подтверждает, что Евросоюз не использует так называемый бэкстоп, который обеспечивает открытость границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия для того, чтобы поставить ловушку для Великобритании.

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Во втором документе находится согласие сторон на замену указанного механизма на альтернативный до декабря 2020 года.

Юнкер заявил, что документы дополняют соглашение по Brexit и добавил, что ЕС больше не пойдет на переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС.

По его словам, Brexit должен состояться до 26 мая.

К слову, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потеряла поддержку правительства из-за ситуации, которая сложилась вокруг Brexit.

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