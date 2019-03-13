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Попытка контролировать энергоресурсы: Помпео обвинил РФ в давлении на Украину

Государственный секретарь Майк Помпео обвини Россию в давлении на Украину с помощью энергоресурсов.

Попытка контролировать энергоресурсы: Помпео обвинил РФ в давлении на Украину

Государственный секретарь Майк Помпе заявил, что РФ начала свою агрессию против Украины из-за доступа к нефтегазовым ресурсам.

Читайте: В США одобрили законопроект о непризнании Крыма частью РФ

– Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину, – заявил Помпео.

Ранее Факты ICTV писали, что в оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрена помощь Украине в размере $ 250 млн.

Фото: U.S. Department of State

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