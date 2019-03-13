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Спроба контролювати енергоресурси: Помпео звинуватив РФ у тиску на Україну

Державний секретар Майк Помпео звинуватив Росію у тиску на Україну за допомогою енергоресурсів.

Спроба контролювати енергоресурси: Помпео звинуватив РФ у тиску на Україну

Державний секретар Майк Помпе заявив, що РФ почала свою агресію проти України через доступ до нафтогазових ресурсів.

Читайте: У США схвалили законопроект щодо невизнання Криму частиною РФ

– Росія використовує газопроводи, аби здыйснювати політичний тиск на Україну, – заявив Помпео.

Раніше Факти ICTV писали, що в оборонному бюджеті США на 2020 рік передбачена допомога Україні в розмірі $250 млн.

Фото: U.S. Department of State

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