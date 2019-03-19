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Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил, что сложил полномочия главы государства.

Нурсултан Назарбаєв

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что покидает пост главы государства, который занимал почти 30 лет.

Он добавил, что это решение было принято добровольно.

– Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана, – сказал Назарбаев во время обращения.

По словам Назарбаева, временно исполняющим обязанности главы государства назначен спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

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Однако Назарбаев не собирается полностью покидать политическую арену. Он пообещал “до конца своих дней” служить стране в качестве главы Совета Безопасности Республики.

К слову, в Астане (Казахстан) задержали и депортировали правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко.

Источник: Медуза

Фото: Dreamstime

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