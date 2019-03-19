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Президент Казахстану Назарбаєв пішов у відставку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв під час звернення до нації заявив, що склав повноваження глави держави.

Нурсултан Назарбаєв

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про те, що покидає пост глави держави, який займав майже 30 років.

Він додав, що це рішення було прийнято добровільно.

– Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану, – сказав Назарбаєв під час звернення.

За словами Назарбаєва, тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначено спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.

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Проте Назарбаєв не збирається повністю залишати політичну арену. Він пообіцяв “до кінця своїх днів” служити країні в якості глави Ради Безпеки Республіки.

До слова, в Астані (Казахстан) затримали і депортували правозахисників Людмилу Волошину і Валерія Явтушенко.

Джерело: Медуза

Фото: Dreamstime

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