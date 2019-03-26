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На борту самолета Качиньского нашли тротил – Великобритания

Эксперты из Великобритании проанализировали 200 образцов правительственного самолета Польши, потерпевшего крушение под Смоленском.

На борту самолета Качиньского нашли тротил – Великобритания

Эксперты из Великобритании огласили результаты анализа полученных образцов правительственного самолета Польши, который потерпел крушение в России в 2010 году.

Так, на подавляющем большинстве из них были замечены следы материалов, которые входят в состав взрывчатых веществ.

На некоторых из 200 образцов, которые Польша передала в лабораторию минобороны Великобритании, обнаружены следы тротила, подчеркнули эксперты.

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Таким образом, анализы подтвердили выводы подкомиссии Антония Мацеревича.

Напомним, самолет Ту-154 с правительственной комиссией Польши во главе с экс-президентом Лехом Качиньским разбился под Смоленском в 2010 году. Погибли все 96 человек на борту.

Источник: Gazeta Polska Codziennie

Фото: Dreamstime

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