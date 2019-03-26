PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

На борту літака Качинського знайшли тротил – Велика Британія

Експерти з Великої Британії проаналізували 200 зразків урядового літака Польщі, який зазнав аварії під Смоленськом.

На борту літака Качинського знайшли тротил – Велика Британія

Експерти з Великої Британії оголосили результати аналізу отриманих зразків урядового літака Польщі, який зазнав аварії у Росії в 2010 році.

Так, на переважній більшості з них були помічені сліди матеріалів, які входять до складу вибухових речовин.

На деяких із 200 зразків, які Польща передала до лабораторії міноборони Великої Британії, виявлено сліди тротилу, підкреслили експерти.

Читайте: Літак Качинського знищили 2 вибухи – доповідь Польщі

Таким чином, аналізи підтвердили висновки підкомісії Антонія Мацеревича.

Нагадаємо, літак Ту-154 із урядовою комісією Польщі на чолі з екс-президентом Лехом Качинським розбився під Смоленськом у 2010 році. Загинули усі 96 людей на борту.

Джерело: Gazeta Polska Codziennie

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мова в банкоматах, держустановах та кіно: як у Польщі відбувається українізація
Польща не покликала Путіна на 80-ті роковини початку Другої світової
У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець
У Польщі фанати гостьової команди дивилися матч у клітці
Гірша за СРСР в часи Холодної війни – польський міністр про Росію
У Польщі потрапив в аварію автобус з Києва – є жертви
Навчання, пільги і кредити: як в Польщі допомагають приватним підприємцям
Польщу на Євробаченні 2019 представить група Tulia
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка