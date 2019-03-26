Експерти з Великої Британії проаналізували 200 зразків урядового літака Польщі, який зазнав аварії під Смоленськом.

Експерти з Великої Британії оголосили результати аналізу отриманих зразків урядового літака Польщі, який зазнав аварії у Росії в 2010 році.

Так, на переважній більшості з них були помічені сліди матеріалів, які входять до складу вибухових речовин.

На деяких із 200 зразків, які Польща передала до лабораторії міноборони Великої Британії, виявлено сліди тротилу, підкреслили експерти.

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Таким чином, аналізи підтвердили висновки підкомісії Антонія Мацеревича.

Нагадаємо, літак Ту-154 із урядовою комісією Польщі на чолі з екс-президентом Лехом Качинським розбився під Смоленськом у 2010 році. Загинули усі 96 людей на борту.

Джерело: Gazeta Polska Codziennie