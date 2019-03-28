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Факты / Мир

В Средиземном море мигранты захватили спасшее их судно. Отбил спецназ

В Средиземном море нелегальные мигранты захватили судно, которое их спасло. Освобождал судно спецназ Мальты.

В Средиземном море мигранты захватили спасшее их судно. Отбил спецназ

108 нелегальных мигрантов из Ливии захватили грузовое судно Elhiblu-1, которое спасло их в Средиземном море.

Однако, когда мигранты поняли, что хотят вернуть на родину, то они захватили корабль и направили его в сторону Мальты.
Власти Мальты заявили, что не разрешат причалить судну к своим берегам.

– Это не терпящие бедствие мигранты, это настоящие пираты, и они смогут увидеть Италию только через бинокль, – заявил министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.

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Капитан захваченного судна рассказал, что мигранты угрожали ему и команде и заставили взять курс на Мальту.

Когда корабль приблизился к территориальным водам Мальты, его остановили, а затем борт высадился отряд спецназа и освободил экипаж.

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появилось видео, на котором 50 мигрантов штурмуют переполненный туристами пляж Барроса в Испании.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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