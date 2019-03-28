У Середземному морі нелегальні мігранти захопили судно, яке їх врятувало. Звільняв судно спецназ Мальти.

108 нелегальних мігрантів з Лівії захопили вантажне судно Elhiblu-1, яке врятувало їх у Середземному морі.

Однак, коли мігранти зрозуміли, що їх хочуть повернути на батьківщину, то вони захопили корабель і направили його у бік Мальти.

Влада Мальти заявили, що не дозволять причалити судну до своїх берегів.

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Це мігранти, які не терплять лихо, це справжні пірати, і вони зможуть побачити Італію лмше через бінокль, – заявив міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні.

Капітан захопленого судна розповів, що мігранти погрожували йому і команді і змусили взяти курс на Мальту.

Коли корабель наблизився до територіальних вод Мальти, його зупинили, а потім борт висадився загін спецназу і звільнив екіпаж.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, на якому 50 мігрантів штурмують переповнений туристами пляж Барроса в Іспанії.