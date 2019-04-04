Европарламент утвердил обновленные правила функционирования рынка газа. Директива распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности Северный поток-2, который РФ строит в обход Украины.

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие новой газовой директивы, которая предусматривает, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировки, должны быть разделенными.

Поэтому Газпром должен передать Северный поток-2 в управления другой, не связанной с ним компании.

Эта компания должна давать свободный доступ к трубопроводу не только Газпрому, но и другим компаниям-поставщикам. Согласно директивы Газпром не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

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Документ вступит в силу, когда Совет ЕС одобрит законопроект и его опубликует официальный журнал ЕС.

Напомним, в случае запуска Северного потока-2 Германия может оказаться в сложной политической ситуации.