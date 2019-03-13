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Северный поток-2: газопровод создал угрозу для Германии

В случае запуска Северного потока-2 Германия может оказаться в сложной политической ситуации.

Северный поток-2

Такое мнение высказала депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс.

– Я вижу, что Германия получила новую угрозу…С момента начала функционирования Северного потока-2 российская сторона прекратит поставки газа через украинскую ГТС. Для Германии это означает необходимость выполнения обещания, данного Украине, о гарантии сохранения транзита российского газа, – пояснила она.

По ее словам, с политической позиции Северный поток-2 является стратегическим проектом, который направлен против стран Восточной Европы и Украины, и в целом против стабильности в ЕС.

Напомним, 12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство газопровода Северный поток-2, потому что он угрожает усилением зависимости ЕС от российского газа.

Читайте: Северный поток-2 угрожает миру и безопасности всей Европы – глава МИД Польши

Ранее в Берлине заявили, что Северный поток-2 уже ничто не остановит.

Источник: Укрінформ

Фото: Getty Images

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