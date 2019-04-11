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Факты / Мир

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа задержала полиция Лондона.

Джуліан Ассанж

Власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне.

В британской полиции сообщили, что поводом для задержания стало нарушение Ассанжем условий подписки о невыезде в 2012 году.

– Он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона, где он и останется, до того, как его представят в Вестминстерском суде, как только это станет возможным, – говорится в сообщении.

Президент Эквадора пообещал, что Ассанжа не экстрадируют в страны, где ему может грозить смертная казнь.

В Wikileaks заявили, что посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его Ассанжа немедленно арестовали.

– Эквадор незаконно прекратил предоставление политического убежища Ассанжа в нарушение международного права, – говорится в сообщении компании.

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Напомним, Ассанж жил в эквадорском посольстве в Лондоне с 2012 года, где ему предоставили убежище после того, как британский суд постановил экстрадировать основателя WikiLeaks в Швецию по обвинению в сексуальном насилии.

Основатель Wikileaks опасался, что Швеция передаст его США, где его обвиняют в разглашении секретных данных.

В мае 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа, но Великобритания заявила, что арестует его за нарушение условий освобождения под залог.

Источник: Полиция Лондона

Фото: Dreamstime

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