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Джуліана Ассанжа заарештовано в Лондоні

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримала поліція Лондона.

Джуліан Ассанж

Влада Еквадору позбавила Ассанжа притулку у посольстві в Лондоні.

У британській поліції повідомили, що приводом для затримання стало порушення Ассанжем умов підписки про невиїзд у 2012 році.

– Він був узятий під варту в центральному поліцейському відділку Лондона, де він і залишиться, до того, як його представлять у Вестмінстерському суді, як тільки це стане можливим, – йдеться у повідомленні.

 

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Нагадаємо, Ассанж жив в еквадорському посольстві в Лондоні з 2012 року, де йому надали притулок після того, як британський суд ухвалив екстрадицію засновника WikiLeaks до Швеції через звинувачення у сексуальному насильстві

Джерело: Поліція Лондона

Фото: Dreamstime

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