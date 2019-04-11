Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа затримала поліція Лондона.
Влада Еквадору позбавила Ассанжа притулку у посольстві в Лондоні.
У британській поліції повідомили, що приводом для затримання стало порушення Ассанжем умов підписки про невиїзд у 2012 році.
– Він був узятий під варту в центральному поліцейському відділку Лондона, де він і залишиться, до того, як його представлять у Вестмінстерському суді, як тільки це стане можливим, – йдеться у повідомленні.
BREAKING: #Assange removed from embassy – video pic.twitter.com/qsHy7ZVPg5
— Ruptly (@Ruptly) April 11, 2019
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Нагадаємо, Ассанж жив в еквадорському посольстві в Лондоні з 2012 року, де йому надали притулок після того, як британський суд ухвалив екстрадицію засновника WikiLeaks до Швеції через звинувачення у сексуальному насильстві
Джерело: Поліція Лондона