47-летний журналист Джулиан Ассанж – основатель интернет-ресурса WikiLeaks. На созданной в 2006 году платформе обнародовались секретные материалы, которые разоблачали коррупционные схемы и приводили к громким скандалам во всех странах мира, включая Украину и Россию.

Пока одни считали его гениальным журналистом-расследователем, внося в рейтинги наиболее влиятельных медиаперсон, другие начали ненавидеть за его резонансные разоблачения, дискредитирующие целые государства.