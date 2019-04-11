Что случилось?
Правительство Эквадора лишило политического убежища известного журналиста Джулиана Ассанжа, который находился в посольстве страны в Лондоне с 2012 года. Его сразу задержала британская полиция и доставила в Вестминстерский мировой суд на слушание.
Кто такой Джулиан Ассанж?
47-летний журналист Джулиан Ассанж – основатель интернет-ресурса WikiLeaks. На созданной в 2006 году платформе обнародовались секретные материалы, которые разоблачали коррупционные схемы и приводили к громким скандалам во всех странах мира, включая Украину и Россию.
Пока одни считали его гениальным журналистом-расследователем, внося в рейтинги наиболее влиятельных медиаперсон, другие начали ненавидеть за его резонансные разоблачения, дискредитирующие целые государства.
За что арестовали Джулиана Ассанжа?
В 2010 году против него возбудили дело в Швеции. Австралийского журналиста обвинили в изнасиловании двух женщин. Его внесли в базу розыска Интерпола.
Сам он заявлял, что дело сфабриковано и заведено из-за публикации на его сайте документов относительно военных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Как только его доставят в Швецию, те передадут в США.
Как он попал в посольство Эквадора?
Когда Интерпол получил ордер на арест журналиста, его задержала полиция Лондона. По решению суда, его отпустили под подписку о невыезде и залог в $300 тыс. на время, пока шло расследование.
Уже в 2011 году власти Великобритании собралась экстрадировать его в Швецию. Тогда он и попросил убежища у южноамериканской страны.
Почему его до сих пор преследуют?
Пока Эквадор принимал решение, предоставить ли убежище журналисту, Ассанж находился на территории посольства, нарушив подписку о невыезде (юридически, территория относится к тому государству, которое представляет). Тогда полиция Великобритании заявила о готовности арестовать его, как только он покинет территорию здания. Кстати, на слежку за Ассанжем полиция потратила более 8 млн долларов.
Хотя дело об изнасиловании в Швеции закрыли еще в 2017 году, до 2020 года продолжается срок действия ордера на его арест за неповиновение правительству Великобритании.
Впрочем, в 2018 году американские СМИ писали, что министерство юстиции США уже выдвинуло обвинения в сторону журналиста, но пока дело находится под грифом секретно. За публикацию секретных военных и дипломатических документов и шпионаж в США ему может грозить смертная казнь.
Где он проживает?
Любой выход за территорию посольства грозит журналисту арестом. Поэтому на свежий воздух и для официальных заявлений Ассанж выходит на балкон.
В посольстве ему выделили отдельную комнату с кухней и душем. У него есть свое рабочее место, шкафы с книгами, кожаные кресла и даже беговая дорожка с домашним солярием. Чтобы не скучать, Ассанж завел себе кота.
Сколько он там находится?
В посольстве Эквадора Ассанж провел семь лет. Однако, еще в октябре 2018 он начал делать заявления, что власти страны хотят выдать его США. Об этом якобы свидетельствовали новые правила его пребывания в посольстве.
На прошлой неделе уже были попытки выгнать Ассанжа, о чем заявляла главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. По данным WikiLeaks, Ассанж не выходил за территорию здания, а работники пригласили британскую полицию внутрь.
Что такое WikiLeaks?
WikiLeaks – платформа, которая публикует секретные документы, переписки, видео и другие данные, которые часто свидетельствуют о коррупционных или другие сделки. Часто это касается элиты мировых стран, включая США, Россию, страны Европейского союза. Сайт работает с 2016 года.
Он расположен на территории Швеции, где либерально относятся к журналистам, и создан таким образом, что заблокировать его или запретить судом невозможно. Путь поступления информации отследить так же нельзя.
Кроме обнародованных документов, на сайт выгружены дополнительные файлы, которые находятся под паролем. Его обнародуют, если с руководителями или информаторами проекта что-то произойдет.
Финансируется сайт за счет добровольных пожертвований.
Что они публиковали?
Первые данные, которые появились на сайте, свидетельствовали о решении сомалийского шейха убить государственных чиновников.
В дальнейшем шума наделала публикация около 100 тыс. документов по военным действиям в Афганистане и Ираке. Та утечка информации стал самой масштабной в истории США. Большая часть документов – секретные. В них были данные о количестве войск, потерях всех сторон конфликта и секретных операциях США.
В 2010 году на платформе опубликовали видео, на котором из американских вертолетов ведется огонь по гражданским в Багдаде.
На сайте публиковали многочисленные переписки, документации и видеофакты, которые уличали в коррупции и скандалах лидеров многих стран. Так, например, по данным документов с сайта, лидеры Саудовской Аравии обращались к США с просьбой нанести авиаудар по Ирану.
Во время выборов 2016 года в США WikiLeaks опубликовали данные, свидетельствующие, что демократы вступили в сговор с целью выдвинуть на выборы Хиллари Клинтон и устранить ее конкурента Берне Сандерса.
Несмотря на то, что Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора, сайт продолжал функционировать.
Так как большая часть информации касается США, Джулиан Ассанж представляет для них большой интерес.
Почему Эквадор выдал Джулиана Ассанжа?
В видеообращении президент Эквадора Ленина Мадеро заявляет, что “предоставление или лишение убежища – это исключительное право страны”. Они позволили арестовать журналиста из-за его вмешательства во внутренние дела других государств.
– Последний инцидент произошел в январе 2019 года, когда WikiLeaks обнародовали документы Ватикана. Представители организации посещали господина Ассанжа до и после утечки информации.
По словам президента Эквадора, это доказывает, что Ассанжа все еще причастен к WikiLeaks. Однако он добавил, что британское правительство не экстрадирует Ассанжа в страны, где ему угрожают пытки или смерть казнь.