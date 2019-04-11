47-річний журналіст Джуліан Ассанж – засновник інтернет-ресурсу WikiLeaks. На створеній у 2006 році платформі оприлюднювались секретні матеріали, що викривали корупційні схеми та призводили до гучних скандалів в усіх країнах світу, включаючи Україну та Росію.

Поки одні вважали його геніальним журналістом-розслідувачем, вносячи до рейтингів найбільш впливових медіаосіб, інші почали ненавидіти за його резонансні викриття, що дискредитували цілі держави.