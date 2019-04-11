Що сталось?
Уряд Еквадору позбавив політичного притулку відомого журналіста Джуліана Ассанжа, який перебував у посольстві країни у Лондоні з 2012 року. Його відразу затримала британська поліція і доставила у Вестмінстерський мировий суд на слухання.
Хто такий Джуліан Ассанж?
47-річний журналіст Джуліан Ассанж – засновник інтернет-ресурсу WikiLeaks. На створеній у 2006 році платформі оприлюднювались секретні матеріали, що викривали корупційні схеми та призводили до гучних скандалів в усіх країнах світу, включаючи Україну та Росію.
Поки одні вважали його геніальним журналістом-розслідувачем, вносячи до рейтингів найбільш впливових медіаосіб, інші почали ненавидіти за його резонансні викриття, що дискредитували цілі держави.
За що арештували Джуліана Ассанжа?
У 2010 році проти нього порушили справу у Швеції. Австралійського журналіста звинуватили у зґвалтуванні двох жінок. Його внесли у базу розшуку Інтерполу.
Сам він заявляв, що справа сфабрикована і заведена через публікацію на його сайті документів щодо військових дій Сполучених Штатів на Близькому Сході. Як тільки його доправлять до Швеції, ті передадуть його США.
Як він потрапив до посольства Еквадору?
Коли Інтерпол отримав ордер на арешт журналіста, його затримала поліція Лондона. За рішенням суду, його відпустили під підписку про невиїзд та заставу у понад $300 тис. на час, поки тривало розслідування.
Вже у 2011 році влада Великої Британії зібралась екстрадувати його до Швеції. Тоді він і попросив притулку у південноамериканської країни.
Чому його досі переслідують?
Поки Еквадор приймав рішення, чи надати притулок журналісту, Асанж перебував на території посольства, порушивши підписку про невиїзд (юридично, територія відноситься до тієї держави, яку представляє). Тоді поліція Великої Британії заявила про готовність заарештувати його, як тільки він покине будівлю. До речі, на стеження за Ассанжем поліція витратила більше 8 млн доларів.
Хоча справу про зґвалтування у Швеції закрили ще у 2017 році, до 2020 року триває термін дії ордеру на його арешт через непокору уряду Британії.
Втім, у 2018 році американські ЗМІ писали, що міністерство юстиції США вже висунило звинувачення в бік журналіста, але поки справа знаходиться під грифом секретно. За публікацію секретних військових та дипломатичних документів та шпіонаж у США йому може загрожувати смертна кара.
Де він проживає?
Будь-який вихід за територію посольства загрожує журналісту арештом. Тому на свіже повітря та для офіційних заяв Ассанж виходить на балкон.
В будівлі Еквадору йому вділили окрему кімнату з кухнею та душем. В нього є своє робоче місце, шафи з книгами, шкіряні крісла і навіть бігова доріжка з домашнім солярієм. Щоб не нудьгувати, Ассанж завів собі кота.
Скільки він там знаходиться?
У посольстві Eквадору Ассанж перебув сім років. Однак, ще у жовтні 2018 року він почав робити заяви, що влада країни хоче видати його США. Про це нібито свідчили нові правила його перебування у посольстві.
Минулого тижня вже були спроби вигнати Ассанжа, про що заявляла головний редактор WikiLeaks Крістінн Храфнссон. За даними WikiLeaks, Асанж не виходив за територію будівлі, а працівники запросили британську поліцію всередину.
Що таке WikiLeaks?
WikiLeaks – платформа, яка опубліковує секретні документи, листування, відео та інші дані, які часто свідчать про корупційні або інші оборудки. Сайт працює з 2016 року.
Він розташований на території Швеції, де ліберально ставляться до журналістів, і створений таким чином, що заблокувати його або заборонити через суд неможливо. Шлях надходження інформації відслідкувати також не можна.
Окрім оприлюднених документів, на сайт вивантажені додаткові файли, які знаходяться під паролем. Його оприлюднять, якщо з керівниками або інформаторами проекту щось станеться.
Фінансується сайт за рахунок добровільних пожертвувань.
Що вони публікували?
Перші дані, які з’явились на сайті, свідчили про рішення сомалійського шейха вбити державних чиновників.
Надалі шуму наробила публікація близька 100 тис. документів щодо воєнних дій в Афганістані та Іраку. Той витік інформації став наймасштабнішим в історії США. Більша частина документів – секретні. В них були дані про кількість військ, втрати всіх сторін конфлікту та секретні операції США.
У 2010 році на платформі опублікували відео, на якому з американських вертольотів ведеться вогонь по цивільним у Багдаді.
На сайті публікували численні листування, документації та відеофакти, які викривали в корупції та скандалах лідерів багатьох країн. Так, наприклад, за даними документів з сайту, лідери Саудівської Аравії звертались до США з проханням нанести авіаудар по Ірану.
Під час виборів 2016 року у США WikiLeaks опублікували дані, які свідчили, що демократи вступили у зговір з ціллю висунути на вибори Гіларі Клінтон та усунути її конкурента Берні Сандерса.
Незважаючи на те, що Ассанж з 2012 року знаходився у посольстві Еквадору, сайт продовжував функціонувати.
Оскільки велика частина інформації стосується США, для них Джуліан Ассанж представляє неабиякий інтерес.
Чому Еквадор видав Ассанжа?
У відеозверненні президент Еквадору Леніна Мадеро зазначає, що “надання або позбавлення притулку – це виключне право країни”. Вони дозволили заарештувати журналіста через його втручання у внутрішні справи інших держав.
– Останній інцидент стався у січні 2019 року, коли WikiLeaks оприлюднили документи Ватикану. Представники організації відвідували пана Ассанжа до та після витоку інформації.
За словами президента Еквадору, це доводить, що Ассанж все ще причетний до WikiLeaks. Однак він додав, що британський уряд не екстрадує Ассанжа до країн, де йому загрожують тортури або смерта кара.